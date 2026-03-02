Vigili del Fuoco, in pensione il funzionario Giuseppe Bove FOTO - Fondatore dell'Unità Cinofila e istruttore esperto nazionale

Entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il funzionario Giuseppe Bove, in servizio presso il comando provinciale di Benevento è arrivato il momento della meritatissima pensione.

Da ieri, infatti, 1° marzo il Funzionario dei Vigili del fuoco di Benevento ha raggiunto la meritata pensione. Entrato nel corpo nel lontano 1988 ha iniziato la carriera al Comando di Novara per essere trasferito successivamente a Campobasso ed infine a Benevento.

Insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica al valore civile conferita dal Presidente della Repubblica, è stato tra i fondatori dell'Unità cinofila dei vigili del fuoco, assumendo il ruolo di istruttore esperto nazionale.

Tantissimi i corsi organizzati sia nel Sannio che in altre province per la 'specialità' cinofila che anno dopo anno ha ottenuto riconoscimenti importanti in tutto il Paese per la professionalità e i risultati raggiunti. Unità cinofile che vengono quotidianamente impegnate ovunque per la ricerca di persone scomparse e in scenari drammatici quali le calamità naturali.

Impegno, dedizione, professionalità e passione che hanno portato a risultati eccelsi e al conferimento dell'importante onorificenza.

Ora la meritata pensione. Un altro traguardo raggiunto dal funzionario Bove da sempre stimato ed apprezzato per le sue doti sia all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nella vita privata.