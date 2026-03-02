Voci di donne... in guerra: silenzi, resistenze, speranze XI Edizione per il progetto ideato da Carmen Castiello

“Voci di Donne” torna per l’11esima edizione venerdì 6 marzo al Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento. Il programma della giornata prevede alle 10 lo spettacolo per il matinèe con le scuole e alle 19.30 il serale aperto al pubblico. La manifestazione quest’anno presenta “Donne in Guerra. Silenzi. Resistenze. Speranze”.

Tra la danza, la musica e le parole l’arte trasforma il dolore in movimento e la memoria in atto di resistenza. Lo spettacolo racconta il viaggio della donna attraverso le esperienze universali di oppressione, cura ed emancipazione. L’obiettivo è dare corpo e voce a storie spesso silenziate, trasformando il dolore in forza collettiva.

L’iniziativa vede la partecipazione straordinaria di Laura Silvia Battaglia, reporter di guerra e voce di Radio3, che aprirà la manifestazione ricordando il contributo delle donne alla libera informazione. La giornalista, attraverso video e racconti della sua esperienza sul campo, metterà in luce l'abnegazione e il sacrificio di donne che hanno perso la vita sui fronti negli ultimi 50 anni. La giornalista pluripremiata, ha scelto di lavorare soprattutto su Yemen e Iraq, paesi in cui ha vissuto, occupandosi di minoranze etniche, religiose e di genere. Ha raccontato con sguardo limpido: di migrazione, terrorismo, traffico di esseri umani, armi e in questi anni non ha mai smesso di essere in prima linea.



L’ideazione e il progetto coreografico della manifestazione è a cura di Carmen Castiello che definisce lo spettacolo “un momento di ascolto autentico in un tempo spesso segnato dalla superficialità. Il legame con il territorio rafforza l’identità e la memoria condivisa, mentre lo sguardo si amplia ai grandi temi dell’umanità: dignità, resilienza, cura, coraggio e speranza. Particolarmente significativo è il richiamo al ruolo delle donne in guerra, non solo vittime, ma protagoniste silenziose di resistenza e ricostruzione. La danza, come linguaggio del corpo, amplifica il racconto e dà forma visibile alle emozioni, rendendo il messaggio ancora più universale e profondo. Fondamentale per Carmen Castiello, è stata la collaborazione tra team artistico e istituzioni del territorio: un lavoro corale che dimostra come la cultura sia un bene comune, capace di unire competenze, sensibilità e visioni diverse. “Voci di Donne” è un atto culturale e civile, conclude la direttrice artistica, che invita a fermarsi, ascoltare e riconoscere il valore delle donne nella storia e nella società, costruendo insieme una comunità più consapevole e più umana”.



Il progetto musicale è di Debora Capitanio che dirigerà l’orchestra del Liceo Musicale “G. Guacci” di Benevento. Mentre per il canto sarà la voce di Maria Nilo a esprimere le emozioni sonore. Le coreografie sono state realizzate da Francesca Grimieri, Maria Chiara Tedesco e Ilaria Mandato. Inoltre, sarà l’attore Nicola Nicchi a interpretare i testi di Linda Ocone che cura anche la regia dello spettacolo. Dopo l’intervento di Laura Silvia Battaglia, 5 saranno i quadri che si dipaneranno sulla scena, dedicati a: Lettere mai arrivate, come simbolo di ciò che non è stato detto ed è rimasto sospeso nel tempo; Donne combattenti, che metteranno in luce le figure coraggiose che hanno affrontato ingiustizie, guerre e discriminazioni per difendere la libertà sia fisica che sociale; La cura e la pietà, intese come tempo donato agli altri in un profondo donarsi per poter riconoscere l’umana fragilità; Il Lutto, come viaggio interiore che attraversa il dolore, il silenzio e la memoria. L’ultimo quadro sarà, infine, dedicato a Ilaria Alpi, ricordata come simbolo di giornalismo d’inchiesta, impegno civile e ricerca della verità. Perché essere portatrici di pace non significa ignorare il dolore o la guerra, ma affrontarli con uno sguardo che cerca soluzioni, non vendetta; ponti, non muri. È una forza silenziosa ma determinata, capace di trasformare il conflitto in possibilità di comprensione.

Saranno impegnate, inoltre, sul palco le allieve del ” Teatro Libertà” per la direzione artistica di Odette Marucci e Hasan Awad insieme alle allieve del Centro Studi Danza Castiello.