Obiettivo T chiude con "Storiacce" Il sei marzo al Mulino Pacifico

Obiettivo T, la rassegna ideata e curata da Solot Compagnia Stabile di Benevento, giunge al suo ultimo appuntamento. La stagione 2025/2026 chiuderà con “Storiacce”, uno spettacolo di Stefano Amatucci, il 6 marzo 2026, alle 20.30 presso il teatro Mulino Pacifico (via Appio Claudio Benevento). I brani sono tratti da opere di Francesco Silvestri, Davide Morganti, Alessandro Rak e sul palco sarà la volta di

Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Antonio Ciorfìto, Guido Arciuolo, con la partecipazione di Luisa Amatucci.

“Storiacce” è uno spettacolo che si configura come un viaggio emotivo e intellettuale nei territori più profondi dell'esperienza umana, affrontando il tema universale della guerra. L'opera, concepita come un mosaico di storie ed emozioni, rappresenta i conflitti, le passioni e i traumi che la guerra infligge nelle vite delle persone, attraverso un intreccio di paure, speranze, dolori e desideri.

Il cuore pulsante di “Storiacce” è l'umanità dei suoi personaggi, che si fanno portavoce di esperienze intime e universali. Ogni racconto è un tassello che contribuisce a dipingere un quadro complesso e ricco di sfumature, invitando il pubblico a riflettere sulle molteplici pieghe e piaghe dell'animo umano. L'efficacia narrativa è frutto dei testi di autori di grande sensibilità e spessore, come Francesco Silvestri , Davide Morganti e Alessandro Rak e Pierpaolo Palladino, da me rielaborati donando loro una struttura coesa e profondamente emozionale.

L'elemento musicale, è parte integrante della drammaturgia, gioca un ruolo chiave nell'amplificare il valore espressivo dello spettacolo. Le canzoni, eseguite dal vivo da un chitarrista, aggiungono intensità e calore emotivo alle atmosfere, accompagnando i personaggi nei momenti più significativi e creando quasi un dialogo tra parole e musica.

“Storiacce” si manifesta soprattutto attraverso l'interpretazione di quattro giovani attori di grandissimo talento: Lorenzo Sarcinelli , Gianluca Pugliese , Antonio Ciorfìto e Guido Arciulo. Due di loro ( Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese) , già conosciuti dal grande pubblico televisivo, ma che riescono ad esprimere, in teatro, in questo spettacolo, appieno la loro versatilità e profondità interpretativa, dimostrando una capacità di immedesimazione che colpisce e coinvolge. A rendere ogni rappresentazione unica è la presenza di un ospite speciale – un attore, un'attrice o uno scrittore – che arricchisce la narrazione con una lettura sul tema della guerra, offrendo una nuova prospettiva e un contributo personale alla riflessione collettiva.