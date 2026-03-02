Circolo sociale della terza età APS di Vitulano: rinnovato Consiglio direttivo Presidio di aggregazione sociale: riconfermata la presidente D'Afflitto

Nella sala comunale “Paolo De Filippo”, si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Circolo sociale della terza età APS di Vitulano. Un appuntamento molto sentito dalla comunità, che ha fatto registrare un’altissima partecipazione: ha votato infatti oltre il 90% degli aventi diritto, segno tangibile dell’attaccamento dei soci alla vita dell’associazione.

Al termine dello scrutinio sono risultati eletti, in ordine di voti: D’Afflitto Vincenzina (detta Enza) voti 63, Goglia Nicola voti 40, Caporaso Lucia voti 37, Matarazzo Nicola voti 28, Limata Mennato, voti 26.

Un gruppo che unisce esperienza e rinnovato entusiasmo, pronto a proseguire nel solco delle numerose attività portate avanti negli ultimi anni.

Riconfermato il gradimento nei confronti della presidente uscente Enza D’Afflitto, che durante il precedente mandato si è distinta per l’impegno e la capacità organizzativa, promuovendo progetti, iniziative ricreative e momenti di socializzazione molto apprezzati. Sotto la sua guida, il Circolo ha rafforzato il proprio ruolo di punto di riferimento per la terza età del territorio.

Nel nuovo direttivo trova rappresentanza anche la frazione Ponterutto, grazie all’elezione di Caporaso Lucia, a testimonianza della volontà di coinvolgere in modo sempre più capillare tutte le realtà della comunità locale.

Il Consiglio appena insediato ha già annunciato l’intenzione di proseguire con nuove programmazioni e progetti rivolti al mondo della terza età e al sociale, con l’obiettivo di favorire inclusione, partecipazione attiva e benessere. Il Circolo si conferma così un presidio fondamentale di aggregazione e solidarietà, pronto a guardare al futuro con spirito di servizio e rinnovata energia.