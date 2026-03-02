Cosmi: "Il Catania ha esterni di categoria superiore" Il tecnico perugino ha cambiato alla fine del primo tempo per dare più fisicità sulle corsie

La Salernitana ha sofferto contro il Catania. La squadra etnea si è fatta preferire anche nei numeri: 62 per cento di possesso palla, 13 tiri contro 6 verso la porta avversaria (8 a 1 nello specchio, 5 pari fuori), xG a 1,98 per gli etnei contro un modesto 0,88 dei granata. Ma alla fine è stato zero a zero, con grande rammarico di Mimmo Toscano che giovedì sarò ospite della squadra giallorossa al Vigorito.

Serse Cosmi, per la prima volta sulla panchina granata, l'ha spiegata così: “E' doveroso premettere che io avevo chiesto di sbagliare tutto tranne che l'atteggiamento. Di soffrire fino in ultimo e credere di poter vincere la partita. Ho visto un'ottima squadra contro, qualità sugli esterni di categoria superiore. Noi abbiamo aggiustato qualcosa, perchè con Ashik e Villa eravamo in sofferenza, volevamo limitare Casasola e nel finale del primo tempo ci siamo messi 4-5-1, poi con l'entrata di Anastasio e Quirini. la squadra ha dato di più sotto l'aspetto fisico. L'atteggiamento c'è stato, ma è mancata la qualità che non siamo riusciti ad esprimere completamente. Spetta a me smussare questo aspetto e far giocare al calcio con più libertà. Qualitativamente bisogna fare non uno, ma tre passi in avanti”.

Cosmi ha chiesto un po' di tempo, quello necessario per aggiustare qualcosa: “Ci vole un po' di tempo per capire la squadra, magari non tantissimo. Toscano li allena dall'anno scorso, ma noi arriveremo a giocare molto meglio. La squadra che voglio io deve esprimere un altro calcio. Il pubblico? Commovente”.

Poi dice la sua anche sui play off, a cui la Salernitana sembra destinata: “Vorrei una squadra che, credo, possa esprimergli meglio. Tanti passaggi sbagliati vengono dalla foga: ho visto Quirini fare un contrasto su Antonucci... Siamo un pochino lenti nella costruzione e nel giro palla. Ma contro una squadra forte, che accentua i tuoi difetti. Magari tra due mesi saremmo migliorati.

I play off sono una mattanza, bisogna arrivare carichi giusti senza esasperare troppo i concetti. Posso cercare di portare la squadra a giocare quelle partite in maniera ottimale.

Il calcio per fortuna vive di emozioni e non c'è un'età per viverle bene o male. A me ancora oggi mi far star bene entrare in uno stadio come questo”.