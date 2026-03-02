Benevento, parte la prevendita col Catania: aperta anche la Curva Nord Locali

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 2 marzo 2026 e fino alle ore 21:15 del 5 marzo saranno disponibili sulla piattaformaTicketone al link sport.ticktone.ite nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partitaBenevento-Catania, in programma il giorno 5 marzo 2026 alle ore 20:30.
I PREZZI
Curva Sud 14 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Curva Nord Locali 14 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Distinti 18 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna inferiore 22 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore scoperta 25 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore coperta 35 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna centrale 73 €. Settore ospiti 14 €
NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€
NB.: Per questa gara sarà aperto il Settore Curva Nord Locali
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
lunedì 2 marzo 2026 - dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
martedì 3 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
mercoledì 4 marzo 2026 - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
giovedì 5 marzo 2026 - CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.
INFO ACCESSO STADIO
Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 17:30.
INFO VENDITA SETTORE OSPITI
La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 11:00 di oggi 2 marzo 2026 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 19:00.
Vendita vietata nel settore CURVA SUD SUPERIORE e INFERIORE ai residenti in Catania e provincia.
Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI SUPERIORE e INFERIORE ai residenti in Benevento e provincia.