Errico incontra Dora Boschiglio: focus su innovazione pediatrica e ricerca Il consigliere regionale ha tenuto un confronto sul tema dell'assistenza sanitaria

Il consigliere regionale Fernando Errico, componente della Commissione Sanità della Regione Campania, ha incontrato la dottoressa Dora Boschiglio di Foglianise, vincitrice di una borsa di ricerca di un progetto PNRR presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, dove nel corso di una chiacchierata hanno approfondito diversi aspetti inerenti la ricerca, con particolare attenzione alle nuove prospettive in ambito pediatrico e alle opportunità di sviluppo scientifico sul territorio campano.

L’incontro si è rivelato un momento di confronto costruttivo su diversi aspetti che caratterizzano il settore della ricerca sanitaria, tra cui la necessità di maggiori investimenti, il rafforzamento delle reti tra strutture ospedaliere e università e la valorizzazione delle eccellenze professionali presenti in Campania. Il consigliere Errico ha espresso apprezzamento per l’impegno e la dedizione della dottoressa Boschiglio, sottolineando come il lavoro quotidiano dei ricercatori rappresenti un pilastro fondamentale per garantire cure sempre più innovative ed efficaci ai pazienti, in particolare ai più piccoli. “La ricerca – ha dichiarato – è uno strumento indispensabile per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e per rendere la nostra regione sempre più competitiva a livello nazionale”.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre evidenziata l’importanza di creare sinergie tra istituzioni, strutture sanitarie e mondo accademico, con l’obiettivo di favorire percorsi di formazione avanzata e sostenere i giovani professionisti che scelgono di investire il proprio futuro nella ricerca.