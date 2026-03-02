Sanità, Errico (Forza Italia): "Al San Pio carenza di personale e criticità" Il consigliere regionale: "Le aree interne non possono essere penalizzate”

“La situazione dell’Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della Campania”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità in Regione, che interviene sulle criticità legate alla carenza di personale e al funzionamento dei servizi di emergenza presso il presidio ospedaliero sannita.

Il consigliere regionale evidenzia inoltre come siano in via di completamento lavori importanti presso la struttura ospedaliera, con un investimento di circa quattro milioni di euro destinati al potenziamento delle sale operatorie e dei padiglioni. “Si tratta di interventi significativi sul piano infrastrutturale – osserva – ma il vero problema resta la carenza di personale medico. Il punto è evidente: si rinnovano le strutture, ma mancano i medici. Questo ridimensiona inevitabilmente l’efficacia degli interventi e riporta al centro il tema della gestione e della programmazione sanitaria”.

“A fronte di un fabbisogno ben più ampio – sottolinea Errico – sono stati reclutati soltanto pochi medici. Restano scoperti reparti fondamentali e permangono vuoti significativi nella continuità assistenziale. Una condizione che mette sotto pressione il pronto soccorso e l’intera rete dell’emergenza-urgenza, con ripercussioni dirette sui cittadini e sul personale sanitario, costretto a operare in condizioni sempre più difficili”.

Per il consigliere regionale sannita si tratta di un tema non solo organizzativo, ma profondamente politico. “Il caso del San Pio è emblematico di una criticità più ampia che riguarda le aree interne. Non possiamo consentire che la programmazione sanitaria continui a privilegiare i grandi centri urbani, lasciando i territori periferici in una condizione di fragilità strutturale. Il diritto alla salute deve essere garantito ovunque, senza distinzione geografica”.

Il consigliere Errico chiede quindi un intervento strutturale da parte del Presidente della Giunta Regionale che incontrerà nei prossimi giorni: “Serve un piano straordinario di reclutamento del personale medico e sanitario, accompagnato da misure concrete per rendere attrattivi gli ospedali delle aree interne. È indispensabile e necessario, inoltre, come ben sta facendo il Direttore Generale dell’Asl di Benevento, rafforzare la sanità territoriale, potenziare la medicina di prossimità e garantire una reale integrazione tra ospedale e territorio, così da alleggerire la pressione sui servizi di emergenza. La vicenda del San Pio – conclude Errico – deve riportare al centro dell’agenda politica regionale il tema del diritto alla salute nelle aree interne. Non esistono territori di serie B: la dignità delle comunità passa anche dalla qualità e dall’efficienza dei servizi sanitari che siamo in grado di garantire”.