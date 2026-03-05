Si sente male al volante: donna soccorsa da due agenti della Polizia Municipale E' accaduto lungo il viale Mellusi: auto guidata dal marito scortata dagli agenti

Polizia di prossimità al fianco dei cittadini. La dimostrazione di ciò si è avuta ieri lungo il viale Mellusi di Benevento dove due giovani agenti della Polizia Municipale hanno soccorso una donna colpita da un malore mentre era al volante della sua auto ed hanno poi scortato il veicolo, con il marito alla guida, fino in ospedale.

E' accaduto lungo il Viale Mellusi, all'altezza del Tribunale. I due agenti di pattuglia per le vie cittadine, sono stati fermati da un passante che era al telefono, agitato perchè aveva appena allertato il 118 per una donna che si era sentita male mentre guidava. La malcapitata ha per fortuna avuto la prontezza di arrestare la marcia e richiamare l'attenzione dell'uomo che aveva allertato i soccorsi. In attesa di un'ambulanza libera - sembra che in quel momento non ce ne fossero -, l'uomo ha visto gli agenti e li ha fermati per chiedere aiuto.

Scesi dal veicolo di servizio hanno immediatamente raggiunto l'auto con la donna ed hanno capito da subito che le sue condizioni erano preoccupanti. A quel punto, per non attendere altro tempo il 118, hanno scortato fino al pronto soccorso l'auto, con dentro la donna, guidata dal compagno che nel frattempo era arrivato.