Serie C / Diretta Benevento-Catania, le formazioni ufficiali LIVE

Benevento-Catania

E' il momento dell'attesissimo match tra Benevento e Catania, valido per la trentesima giornata di campionato. Si affrontano la capolista e la seconda in classifica, distanti al momento sette punti. I giallorossi puntano al successo per incrementare il vantaggio, mentre il Catania vuole avvicinarsi alla Strega con un risultato positivo. Il pari farebbe comunque sorridere il Benevento, anche se poi gli etnei sarebbero in vantaggio negli scontri diretti, considerato il successo dell'andata.

Benevento-Catania, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Romano, Mignani, Caldirola, Talia, Kouan. All.: Floro Flores

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Ieradi; Casasola, Quaini, Di Noia, Donnarumma; Jimenez, D'Ausilio; Lunetta. A disp.: Bethers, Coco, Celli, Allegretto, Ponsi, Di Tacchio, Bruzzaniti, Caturano, Raimo, Doni, Cargnelutti, Corbari. All.: Toscano

Arbitro: Drigo di Portogruaro. Assistenti: Della Mea di Udine e Russo di Nichelino. Quarto ufficiale: Manzo di Torre Annunziata. Operatore FVS: Ferraro di Frattamaggiore