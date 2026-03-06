Tribunale, ecco nove neo giudici onorari di pace: le loro sedi di lavoro

Immessi nell'esercizio delle loro funzioni nove giudici onorari di pace che, dopo aver svolto il tirocinio, sono stati assegnati al Tribunale di Benevento, dove resteranno per sei mesi in servizio presso l'Ufficio del processo, prima di raggiungere le rispettive sedi.
Hanno dai 45 ai 61 anni, si tratta dei dottori (tra parentesi il luogo di lavoro) Mario Cozzarelli (San Giorgio La Molara), Paola Isotti (Airiola), Francesca Pirraglia (Sant'Agata dei Goti), Rosaria Ruggiero (Montesarchio), Alessio Santinelli (Montesarchio), Giuseppe Serpico (Guardia Sanframondi), Alessandra Ciccomascolo (Ariano Irpino),Giovanni D'Urso (Ariano Irpino), Michele Troisi (Mirabella Eclano).
Questa mattina la cerimonia dinanzi al Tribunale (presidente Maria Ilaria Romano, a latere Serena Berruti e Aldo De Luca) e del pm Giulio Barbato, presenti in aula anche alcuni familiari dei giudici onorari.