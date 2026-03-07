Auto in fiamme nella notte al rione Libertà di Benevento Nuovo episodio in città. Lavoro per vigili del fuoco e carabinieri che hanno avviato le indagini

Dopo un paio di settimane di relativa calma sul fronte degli incendi di veicoli, la scorsa notte un nuovo rogo ha danneggiato un'auto in sosta in via Lungosabato don Emilio Matarazzo, al Rione Libertà di Benevento.

Le fiamme hanno interessato una Opel Astra station wagon che il proprietario aveva parcheggiato lungo la strada che costeggia il fiume Sabato.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno allertato il 115. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno spento l'incendio e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento. I vigili del fuoco e i militari dell'Arma hanno poi proceduto ad un sopralluogo per accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

Come si ricorderà, tra la fine di gennaio e febbraio erano state quattro le auto distrutte da altrettanti incendi registrati nei rioni Pacevecchia e Libertà di Benevento.