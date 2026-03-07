Viola Pacelli: prima solo avvocato, ora anche giudice onorario di pace a Nocera Benevento. Il nuovo incarico per la professionista sannita

Ieri la notizia pubblicata da Ottopagine relativa all'immissione nel possesso delle funzioni di nove neo giudici di pace onorari, nessuno di origini sannite, destinati, dopo un periodo di sei mesi presso l'Ufficio del processo, ad uffici delle province di Benevento ed Avellino, ma c'è anche chi ha fatto il percorso inverso. Come, tra gli altri, l'avvocato Viola Pacelli, già in servizio come gop, da qualhe mese, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dove si occupa di esecuzioni mobiliari.

Quarantatre anni, di San Salvatore Telesino, Pacelli esercita la professioni forense dal 2010, occupandosi, prevalentemente, di diritto del lavoro, esecuzioni e fallimenti. Una professione che può continuare a svolgere, tranne che nel circondario della Corte di appello di Salerno, non avendo scelto l'opzione esclusiva, e alla quale ora sta affiancando quella di giudice di pace onorario.