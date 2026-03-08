Dà fuoco alla casa e rischia di restare intrappolato: salvato dai vicini Benevento. E' accaduto al rione Libertà, l'uomo in ospedale

Avrebbe messo fuoco alla sua abitazione, rischiando di restare intrappolato. Sono stati momenti di estrema concitazione quelli che sono stati registrati questo pomeriggio, al rione Libertà, per il gesto compiuto da un uomo.

Secondo una prima ricostruzione, probabilmente in un momento di sconforto misto a rabbia, avrebbe appiccato le fiamme ai mobili ed alle supplettili del suo appartamento, nel quale si trovava da solo. Modalità che non escludono anche la ossibilità che, al contrario, si sia trattato di un incidente.

L'incendio è divampato in un attimo, provvidenziale l'intervento di alcuni giovani stranieri che abitano al piano superiore: sono immediatamente scesi, hanno sfondato la porta d'ingresso e sono riuscuti, per fortuna, a portare all'esterno il malcapitato, soccorso e poi trasportato in ospedale da un'ambulanza.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, riportando la situazione sotto ccontrollo, e gli agenti della Volante.