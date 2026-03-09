Condannato a 8 anni in via definitiva per cocaina, si consegna ai carabinieri Benevento. Enrico Barone deve scontare 8 anni

Si è consegnato ai carabinieri, Enrico Barone, di Benevento, condannato in via definitiva qualche giorno fa, come anticipato da Ottopagine, in una inchiesta antidroga condotta in città dalla guardia di finanza e rimbalzata all'onore delle cronache nel febbraio 2010, quando erano state eseguite alcune ordinanze di custodia cautelare.

Accompagnato dall'avvocato Fabio Ficedolo, Barone si è presentato questa mattina al comando provinciale dell'Arma: deve scontare 8 anni per detenzione di cocaina, una che era stata ridotta in appello, rispetto a quella – 10 anni - stabilita dal Tribunale nel 2011, dopo la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei capitoli riguardanti la detenzione di hashish.

Barone è una della sette persone per le quali la condanna è diventa irrevocabile dopo la pronuncia della Cassazione, che ha detto no ai ricorsi delle difese.