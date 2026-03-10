Machete, katana e coltelli in auto: fermati dalla Volante Due tunisini denunciati dalla Polizia al termine di un controllo: fermati a contrada San Vito

Gli agenti della Volante della Questura di Benevento hanno denunciato per porto di armi eoggetti atti ad offendere due giovani tunisini fermati per un cntrollo mentre si trovavano a bordo di un'auto con altri connazionali.

Durante i controlli, il conducente, un 20enne, è risultato già noto alle forze dell'ordine per furto, droga e sempre possesso di arnesi atti ad offendere. durante la perquisizione del veicolo, nel frattempo portato in Questura, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 2 coltelli da cucina con punta acuminata, lunghi 32 cm e di larghi 20 cm, 1 machete lungo 52 cm e con lama di 37 cm, una katana lunga 115cm e lama di 87 cm ed uno spray al peperoncino.

Un 22enne tunisino residente in Benevento ha dichiarato di essere il proprietario degli oggetti ritrovati nel bagagliaio. Sia lui che l'altro giovane tunisino alla guida sono stati denunciati.