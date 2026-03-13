Anziano aggredito, figlia minacciata con coltello: tentata rapina, assolto Benevento. Formula dubitativa, la sentenza per un 33enne di Montesarchio

Era accusato di una tentata rapina per la quale il pm Flavia Felaco ne aveva chiesto la condanna ad 1 anno ed 8 mesi, ma Felice Lombardi (avvocato Mario Cecere), 33 anni, di Montesarchio, è stato assolto, con la formula dubitativa, per non aver commesso il fatto.

Lo ha deciso il Tribunale al termine del processo sull'episodio accaduto a Montesarchio il 4 febbraio 2020, al centro delle indagini dei carabinieri. L'imputato era ritenuto l'uomo che intorno alla mezzanotte, volto coperto da passamontagna, aveva atteso il rientro presso la sua abitazione di un 84enne: secondo gli inquirenti, lo aveva aggredito alle spalle, facendolo cadere a terra, ed era entrato in casa. Una volta dentro, aveva afferrato per un polso la figlia dell'anziano e l'aveva minacciata con un coltello.

“Se non mi dai i soldi ti ammazzo”, aveva urlato alla malcapitata, che gli aveva risposto di averlo riconosciuto. A quel punto lui l'aveva colpita con dei calci ed era scappato via. La donna – lei ed il genitore, parti civili con l'avvocato Angelo De Nicolais, sono nel frattempo deceduti - aveva riferito ai militari di aver identificato il giovane dal modo di parlare e dallo sguardo, ma alcuni testimoni avevano affermato che l'allora 27enne, dopo aver cenato con i familiari, era andato a letto. Elementi di incertezza sulla prova che si sono tradotti nell'assoluzione di Lombardi.