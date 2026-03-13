Condannato per truffa aggravata e ricettazione, in appello scatta prescrizione Benevento. La sentenza per un 58enne

La Corte di appello, dopo aver escluso la recidiva, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle accuse di ricettazione aggravata e truffa per le quali Elio Oliviero (avvocato Antonio Leone), 58 anni, di Benevento era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

