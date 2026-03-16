Giustizia, uffici di prossimità in 5 Comuni, con decine di centri interessati Benevento. Servizi ai cittadini, senza Tribunale, per tutele, curatele e amministrazioni sostegno

Il servizio è rivolto a tutti, ma un'attenzione particolare è rivolta alle fasce deboli e alle persone fragili che necessitano di un punto di riferimento vicino casa. Lo troveranno nei cinque uffici di prossimità allestiti in altrettanti Comuni sanniti ed irpini che fanno parte del circondario del Tribunale di Benevento: Mirabella Eclano, Guardia Sanframondi. Ariano Irpino, Foiano di Valfortore e Telese Terme.

E' qui che due dipendenti di ciascun Ente locale, con l'eccezione di Foiano che ne ha messi a disposizione quattro, dopo un peridio di formazione giù svolto, offriranno ai cittadini consulenza e supporto per pratiche di volontaria giurisdizione (come tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, deposito e rilascio degli atti) senza dover andare direttamente in Tribunale.

Si tratta di un progetto finanziato dal ministero della Giustizia – in Italia sono già stati aperti circa 300 uffici di prossimità – e realizzato con le Regioni, che questa mattina è stato presentato in Tribunale. “L'obiettivo è rendere la giustizia, un servizio pubblico essenziale, sempre più vicina alle persone ed ai territori – ha esordito il giudice Maria Ilaria Romano, presidente della prima Sezione civile -. E' un esempio di cooperazione tra sistema giudiziario ed enti locali, non solo un intervento organizzativo – amministrativo, ma un modo di ripensare il rapporto tra giustizia e cittadini”.

Roberta Bardi e Roberto Angiuoni, dirigenti del ministero della Giustizia, hanno ripercorso le tappe del progetto, mentre i risultati sono stati illustrati da Alice Baldo, di EasyGov Solutions.

Le voci dal Tribunale sono state quelle dei giudici tutelari Enrica Nasti, Pasquale Nunziata, Luigi D'Ambrosio, di Valtina D'Ambrosio, dirigente amministrativo, Eleonora Reale (tecnico di amministrazione, cancelleria volontaria giurisdizione), quelle dagli Enti dei sindaci e referenti; in aula i primi cittadini di Telese, Caporaso, Guardia Sanframondi, Di Lonardo, Foiano, Ruggiero, e Mirabella, Ruggiero. Conclusioni affidate a Rosanna Grasso, direttore amministrativo, segreteria della presidenza del Tribunale.

Di seguito i giorni gli orari di apertura degli uffici e i centri interessati:

Mirabella Eclano (tutti i lunedì dalle 8.30 alle 13.30) e servizio aperto ai cittadini di Mirabella, Bonito, Carife, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Grottaminarda, Luogosano, Montefusco, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda e Venticano;

Guardia Sanframondi (martedì 15.30 – 18 e tutti i mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13) servizio per cittadini di Guardia, Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, Pontelandolfo, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e San Salvatore Telesino;

Ariano Irpino (tutti i martedì e giovedì dalle 10 alle 12), servizio per cittadini di Ariano, Apice, Buonalbergo, Casalbore, Castelfranco in Miscano, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monefalcone di Valfortore, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli;

Foiano di Valfortore (tutti i giorni dalle 9 alle 13), servizio per cittadini di Foiano, Baselice, Montefalcone, Molinara, San Marco dei Cavoti e San Bartolomeo in Galdo;

Telese Terme (tutti i mercoledì dalle 9 alle 12), servizio per i cittadini di Telese, Amorosi, Castelvenere, Dugenta, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, Puglianello, San Lorenzello, San Salvatore Telesino e Solopaca.