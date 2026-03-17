Reddito cittadinanza e assegno inclusione: a Benevento scoperti 10 furbetti L'indagine della Guardia di Finanza: avrebbero percepito indebitamente oltre 170mila euro

Dieci persone avrebbero percepito indebitamente oltre 170mila euro tra reddito di cittadinanza e assegno di inclusione.

Le ha scoperte la Guardia di Finanza di Benevento che ha intensificato i controlli sul corretto utilizzo delle prestazioni sociali.

Le verifiche, condotte dai militari del Comando Provinciale insieme al Gruppo di Benevento e alle Tenenze di Montesarchio e Solopaca, hanno riguardato numerosi nuclei familiari, con l’obiettivo di accertare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al termine delle indagini, i dieci soggetti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Secondo quanto emerso, i beneficiari avrebbero presentato dichiarazioni false o incompleta documentazione per ottenere i sussidi. In alcuni casi sarebbero state omesse informazioni rilevanti, come la presenza nel nucleo familiare di persone detenute, mentre in altri sarebbero state fornite attestazioni mendaci o non comunicate variazioni di reddito.

La Guardia di Finanza ha inoltre informato la Direzione Provinciale dell’INPS di Benevento per l’avvio delle procedure di revoca dei benefici e il recupero delle somme indebitamente percepite.