Diego aveva 41 anni, bimba senza papà, familiari: ascoltate medico e infermieri Benevento. Il dramma del giugno 2025

La ferita è ancora aperta e sarà impossibile da ricucire. Perchè perdere un proprio caro, privare del papà una bimba in tenerissima età significa dover sopportare un dolore che nessun analgesico può lenire. Diego Forgione aveva 41 anni quando la sua vita era stata improvvisamente stroncata. Era originario di Vitulano, ma risiedeva a Foglianise, lavorava come infermiere presso il 118 di Morcone. Il suo cuore si era fermato per sempre il 27 giugno 2025 al San Pio, dove era ricoverato da un paio di settimane.

Diego si era sentito male mentre da pochi minuti aveva iniziato a giocare a calcio sul campo di Rotondi. Aveva accusato un dolore toracico, era stato caricato in una prima ambulanza, e poi trasferito in un secondo mezzo di emergenza, con a bordo un medico, che l'aveva trasportato in ospedale, dove le sue condizioni erano state giudicate molto gravi. Poi il decesso che aveva fatto naufragare la speranza che potesse tornare ai suoi affetti.

Un dramma che aveva scosso l'opinione pubblica, finito al centro di una inchiesta contro ignoti scandita dall'autopsia disposta dalla Procura e affidata al medico legale Massimo Esposito, che si era avvalso del cardiologo Giovanni Gallotta e dell'anatomopatologa Carmela Bonomo. Le loro conclusioni sono state depositate, i familiari del 41enne, assistiti dall'avvocato Vincenza Stefanucci, faranno altrettanto con quelle del loro consulente, il dottore Umberto De Gennaro, chiedendo anche che siano ascoltati il medico e gli infermieri che viaggiavano nella seconda ambulanza, per chiarire ogni aspetto e fugare ogni dubbio sui momenti, inevitabilmente concitati, seguiti al trasferimento del paziente nell'autolettiga. Per capire se Diego sia stato soltanto vittima di un destino assurdo.