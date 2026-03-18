Grandina, paura lungo la Fortorina: auto si ribalta su un fianco - FOTO Benevento. E' accaduto questo pomeriggio

Momenti di paura questo pomeriggio tra contrada San Chirico e l'uscita di Pietrelcina, lungo la Fortorina, per il conducente di un'auto.

Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della Peugeot che stava guidando, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido ed insidioso dalla grandine presente sulla carreggiata. La macchina si è ribaltata su un fianco, lateramente al tratto viario. Ferita una persona, trasportata in ospedale con un'ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri.