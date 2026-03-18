Scatta antifurto nebbiogeno in gioielleria: quale rapina, solo un tentato furto Benevento. E' accaduto nel centro commerciale Buonvento. Denunciata una donna

Ha provato a rubare, ma le è andata male.Un tentativo, il suo, che per qualche minuto ha fatto temere una rapina perchè era entrato in funzione l'impianto di allarme nebbiogeno: dunque, sirena e nebbia fitta.

Secondo una prima ricostruzione, l'aveva attivato la commessa di una gioielleria nel centro commerciale Buonvenfo dopo aver scoperto che una donna, dopo essersi accovacciata sotto il bancone centrale del locale, stava provando, mentre la dipendente stsva mostrando della merce ad alcuni clienti, ad impadronirsi di bracciali ed anelli.

Vistasi scoperta, se l'è data a gambe levate, ma non è andata lontana, ostacolata da alcune persone. Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, che l'hanno bloccata ed identificata: si tratta di una cittadina di nazionalità sudamericana che sarà denunciata. L'episodio ha generato una ridda di voci incontrollate sulla natura di quanto accaduto: la solita 'nebbia' che si alza in questi casi.