Dramma al San Pio, muore una neonata di 2 mesi: aperta un'indagine Benevento. E' accaduto nella notte, la vittima ha una gemellina

Dramma al San Pio per la morte di una neonata. E' accaduto nella notte: secondo una prima ricostruzione, la piccola, una gemellina di 2 mesi con un problema cardiologico per il quale era in cura al Monaldi, sarebbe arrivata in ospedale perchè accusava problemi respiratori.

In ospedale era stata accompagnatq anche nella tarda serata, ma poi era stata dimessa. Di qui il secondo accesso: nonostante l'intervento dei medici, il suo cuoricino ha smesso di battere, precipitando nel dolore i suoi genitori, una coppia di Benevento.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, la Mobile; acquisita la cartella clinica, ora la salma, trasferita presso l'obitorio, è a disposizione del sostituto procuratore Marilia Capitanio per gli esami medico-legali. Sarà disposta l'autopsia: sarà affidata al medico legale Emilio D'Oro, servirà a stabilire la causa della morte della neonata, i cui familiari sono assistiti dall'avvocato Anttonio Leone.