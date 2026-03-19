Rapinato di Iphone e 20 euro, disavventura per un 15enne. Malore per familiare Benevento. Episodio lungo il viale Mellusi, la denuncia del minore

Ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato del cellulare e di 20 euro. E' la disavventura capitata ad un 15enne di Benevento, che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito nel mirino mentre era in compagnia di un amico.

Tutto è accaduto lungo il viale Mellusi, dove il minore avrebbe subito le 'attenzioni', anche violente, di due giovani che gli avrebbero sottratto l'Iphone di cuie era in possesso e una somma di denaro che lui avrebbe consegnato per evitare che anche l'amico ricevesse lo stesso trattamento.

Un episodio ora al centro delle indagini dei militari. Il 15enne. Presso la caserma del Comando provinciale dell'Arma è intervenuta un'ambulanza, con gli operatori che hanno prestato soccorso sia al 15enne che, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, ha ricevuto le cure del caso per i colpi al volto, sia ad una familiare del ragazzo colta da malore.