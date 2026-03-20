Molesta 17enne che non vuole rapporti con lui: nei guai un 43enne sangiorgese Benevento. Indagine della Mobile, divieto di avvicinamento alla minore e di dimora nel capoluogo

Non può avvicinare la ragazza, dalla quale deve stare lontano almeno chilometro, né stare a Benevento, dove abita lei. E' la misura applicata dal gip Roberto Nuzzo ad un 43enne di San Giorgio del Sannio, al centro di una indagine per stalking del pm Chiara Marcaccio e della Squadra mobile.

Attenzione puntata sui comportamenti che l'uomo, difeso dall'avvocato Luigi Lombardi, avrebbe riservato da settembre 2025 ad una 17enne che aveva rifiutato una qualsiasi relazione con lui. Che, secondo gli inquirenti, si sarebbe appostato ripetutamente nei luoghi abitualmente frequentati dalla minore - scuola e palestra-, nei quali si sarebbe introdotto millantando legami con la 17enne e cercando di instaurare con la stessa un contatto.

Un quadro che sarebbe stato riscontrato dall'attività investigativa, scandita da alcune testimonianze e dall'analisi di contenuti multimediali e sfociata nella richiesta di una misura accolta dal Gip.