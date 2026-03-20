Hashish nascosto nei profilattici, dentista fermato nel carcere Benevento. Doveva visitare un ospite

Lo hanno beccato in carcere con una ottantina di grammi di 'roba'. Nel mirino della polizia penitenziaria è finito un dentista, non della nostra provincia, che – secondo una prima ricostruzione- aveva raggiunto la casa circondariale di contrada Capodimonte per visitare un ospite, evidentemente suo paziente.

I controlli degli agenti hanno consentito di rinvenire e sequestrare 80 grammi di hashish nascosti in una confezione di profilattici custodita nella borsa del professionista. Un episodio di cu vanno ancora definit i contorini, cche si aggiunge a quelli già registrati dalle cronache, relativi all'introduzione nelle strutture detentive di sostanze stupefacenti e micro-cellulari.