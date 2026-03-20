Hashish nascosto nei profilattici, dentista fermato nel carcere

Benevento. Doveva visitare un ospite

hashish nascosto nei profilattici dentista fermato nel carcere
Benevento.  

Lo hanno beccato in carcere con una ottantina di grammi di 'roba'. Nel mirino della polizia penitenziaria è finito un dentista, non della nostra provincia, che – secondo una prima ricostruzione- aveva raggiunto la casa circondariale di contrada Capodimonte per visitare un ospite, evidentemente suo paziente.

I controlli degli agenti hanno consentito di rinvenire e sequestrare 80 grammi di hashish nascosti in una confezione di profilattici custodita nella borsa del professionista. Un episodio di cu vanno ancora definit i contorini, cche si aggiunge a quelli già registrati dalle cronache, relativi all'introduzione nelle strutture detentive di sostanze stupefacenti e micro-cellulari.

Ultime Notizie