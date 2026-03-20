Neonata di 2 mesi morta al San Pio, indagati due medici: lunedì l'autopsia Benevento. Il dramma al centro di una inchiesta del pm Capitanio e della Mobile

Sono due i medici indagati per la morte della neonata di 2 mesi, come anticipato da Ottopagine, avvenuta nelle prime ore di ieri al San Pio. Entrambi sono stati raggiunti da un avviso di garanzia – un atto dovuto – firmato dal sostituto procuratore Marilia Capitanio in vista dell'autopsia.

L'incarico sarà affidato lunedì al medico legale Emilio D'Oro, che si avvarrà della collaborazione della pediatra Beatrice Lopardo e dell'anatomopatologo Noè De Stefano. Si tratta di un esame per il quale potranno nominare un loro consulente sia i due professionisti, difesi in questa fase dagli avvocati Natascia Pastore e Carmine Cavuoto, sia i genitori del piccolo, di Benevento, assistiti dall'avvocato Antonio Leone.

L'obiettivo è stabilire la causa del decesso della bimba – ha un gemellino -, che, affetta da un problema cardiologico per il quale era in cura al Monaldi, sarebbe arrivata in ospedale perchè accusava problemi respiratori.

In ospedale era stata accompagnata anche nella tarda serata di mercoledì, ma poi era stata dimessa. Poi le sue condizioni avevano reso necessario un secondo acceesso, concluso con la morte nella notte. Un dramma al centro dell'attività investigativa della Squadra mobile, che ha fortemente scosso l'opinione pubblica.