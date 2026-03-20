Importante incarico per la dottoressa Stefania Viscione, di Benevento, selezionata per una prestigiosa mansione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata individuata per la sua comprovata qualificazione professionale nella gestione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali.
Si arricchisce il suo percorso professionale che l’ha già vista,peraltro, di recente ricoprire per diversi anni il ruolo di project manager nella Misura PNRR M1 C1 2.1.1 presso un’amministrazione regionale.
Stefania Viscione, incarico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Benevento. Si occuperà della gestione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali.
Benevento.
Importante incarico per la dottoressa Stefania Viscione, di Benevento, selezionata per una prestigiosa mansione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata individuata per la sua comprovata qualificazione professionale nella gestione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali.
Importante incarico per la dottoressa Stefania Viscione, di Benevento, selezionata per una prestigiosa mansione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stata individuata per la sua comprovata qualificazione professionale nella gestione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali.