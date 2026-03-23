Accusato di furti nei centri commerciali, arrestato Misura cautelare in carcere per una serie di colpi

E' gravemente indiziato di una serie di furti aggravati commessi la scorsa primavera all'interno dei centri commerciali e per questo è finito al centro delle indagini dei carabinieri che ora lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato. Si tratta di uno straniero destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura, che ha diretto le indagini, e firmata dal Gip del Tribunale di Benevento.

“L’indagine – spiega il procuratore, Nicola D'Angelo - trae origine dalla pronta segnalazione della responsabile di un esercizio commerciale situato nella galleria "Buonvento". La donna, avendo riconosciuto l'autore di precedenti furti, all'interno del proprio negozio, non ha esitato a richiedere l’intervento delle Forze dell'Ordine.

La tempestività della chiamata ha permesso ai militari di intervenire in flagranza, bloccando l’indagato e accertando il possesso di attrezzature specifiche: un borsello con schermatura interna artigianale, progettato per eludere i sistemi antitaccheggio. La successiva perquisizione del veicolo in uso all’uomo ha consentito di recuperare refurtiva appena sottratta ad un altro punto vendita, ancora completa di placche magnetiche.

L'attività investigativa, supportata dall'analisi minuziosa delle immagini dei sistemi di videosorveglianza precedentemente consegnate dalla vittima, ha permesso di cristallizzare un quadro probatorio solido, riconducendo al soggetto una pluralità di episodi delittuosi.

L’esito di questa operazione – spiega il dottore D'Angelo - sottolinea l’importanza cruciale della collaborazione tra cittadini e Forze di Polizia. La denuncia immediata e la fiducia nelle Istituzioni restano gli strumenti più efficaci per consentire un’azione di contrasto rapida e incisiva, garantendo la sicurezza degli operatori economici e la tutela del territorio. Solo attraverso questa sinergia è possibile interrompere percorsi criminali seriali che danneggiano il tessuto sociale e commerciale della comunità”.