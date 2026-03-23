Tribunale, giurano cinque neo avvocati: ecco chi sono Benevento. Questo pomeriggio

Sono cinque i neo avvocati che, dopo aver superato l'esame di abilitazione professionale, giureranno questo pomeriggio, presso il Tribunale, dinanzi al Consiglio dell'Ordine forense di Beenevento, che vanta oltre 1800 iscritti.

Si tratta di Paola Bovio, Valeria Castracane, Mariangela Di Blasio, Andrea Giallonardo e Simona Sabatino. Inevitabile un comprensibile pizzico di emozione per tutti gli interessati, ed i loro familiari, al momento della lettura della formula che scandisce la cerimonia: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento".

A tutti i neo avvocati i complimenti della redazione di Ottopagine.it