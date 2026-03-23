Neonata di 2 mesi morta al San Pio, sette consulenti per la sua autopsia Benevento. L'esame questo pomeriggio

Tre consulenti della Procura, uno delle parti offese e tre degli indagati. Sono gli specialisti ai quali toccherà valutare gli esiti dell'autopsia della neonata di 2 mesi avvenuta, come anticipato da Ottopagine, avvenuta nelle prime ore di giovedì al San Pio.

Questo pomeriggio il pm Marilia Capitanio ha affidato l'incarico dell'esame al medico legale Emilio D'Oro, che si avvarrà della collaborazione della pediatra Beatrice Lopardo e dell'anatomopatologo Noè De Stefano. L ha fatto durante un'0udienza nel corso della quale i due medici indagati, difesi dagli avvocati Luciano Romano e luigi Tuccillo, hanno indicato, come loro consulenti, i professori Carlo De Rosa ed Emanuele Capasso, ed il dorrore Vincenzo Tipo, mentre la scelta dei genitori della piccola, assistiti dall'avvocato Antonio Leone, è caduta sul medico legale Giovanni Liviero.

Novanta i giorni a disposizione per depositare le conclusioni dell'autopsia, che dovrà individuare la causa del decesso della neonata, affetta da un problema cardiologico per il quale era in cura al Monaldi. Secondo una prima ricostruzione, era arrivata in ospedale perchè accusava problemi respiratori.

Al San Pio era stata accompagnata anche nella tarda serata di mercoledì, ma poi era stata dimessa. Poi le sue condizoni avevano reso necessario un secondo accesso, concluso con la morte nella notte. Un dramma al centro dell'attività investigativa della Squadra mobile.