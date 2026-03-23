Omicidio preterintenzionale di Capobianco, Mercurio torna ai domiciliari Benevento. Sì del Riesame all'appello della difesa contro l'aggravamento della misura e il carcere

Ha accolto l'appello presentato dall'avvocato Vincenzo Sguera ed ha disposto la scarcerazione del suo assistito, rispedendolo agli arresti domiciliari. E' la decisione del Riesame per Armando Mercurio, 38 anni, di Benevento, indagato per l'omicidio preterintenzionale di Mario Capobianco, il 68enne di Benevento deceduto il 14 febbraio al San Pio, dove era ricoverato in gravissime condizioni dalla serata del 24 gennaio, dopo l'aggressione subita con calci e pugni, anche mentre era sull'asfalto, al rione Libertà.

Mercurio era stato arrestato dai carabinieri per lesioni gravissime: un'ipotesi di reato poi variata dopo il decesso del 68enne, cui era seguito, a distanza di tre giorni, l'aggravamento della misura, con Mercurio finito in carcere su ordine del gip Maria Amoruso, che aveva ritenuto aggravate le esigenze cautelari. Di diverso avviso il Riesame, al quale aveva fatto ricorso la difesa.

Tutto era accaduto nel pomeriggio del 24 gennaio in via Pellico: secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nata una discussione perchè il 68enne è il padre del nuovo compagno della ex di Mercurio.

Dalle parole ai fatti, con il 38enne che si era scagliato contro il 68enne. Prima con dicvhiarazioni spontanee, poi rispondendo ella domande, Mercurio aveva precisato che non nutriva alcun rancore nei confronti di Capobianco, con il quale si sarebbe lamentato perchè da mesi non vede i figli, e da tempo è in attesa della regolamentazione della loro gestione con la ex, dalla quale è separato da un anno e mezzo all'incirca.

(foto di repertorio)