Gaetano pestato brutalmente, annullato sequestro cellulari dei primi 4 arrestati Benevento. La decisione della Cassazione

Annullato dalla Cassazione, senza rinvio, il sequestro dei telefonini, confermato dal Riesame, per i quattro giovani arrestati dai carabinieri nell'inchiesta sul brutale pestaggio di cui era rimasto vittima a Montesarchio, nelle prime ore del 5 ottobre 2025, Gaetano, il 17enne di Vitulano colpito con una mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra.

Si tratta di Antonio Ianaro, 20 anni ( avvocati Sergio Rando e Michele Russo), ai domiciliari dal 13 gennaio, Donato D' Agostino (avvocato Luca Russo), 20 anni, di Benevento, Osvaldo Masone, 20 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario), Nicolò Palermo, 20 anni (avvocati Francesco Altieri e Vittorio Fucci), per i quali è già stato disposto, per il 15 maggio, il giudizio immediato per tentato omicidio dinanzi al terzo collegio del Tribunale.

Epilogo di una inchiesta del pm Marilia Capitanio che nei giorni scorsi è stata scandita da altri otto arresti disposti dal gip Maria Di Carlo con una ordiannza impugnata dalle difese dinanzi al Riesame.