Accusato di aver molestato sessualmente un'addetta alle pulizie: assolto Benevento. La sentenza per un 77enne di Castelvenere: non ha commesso il fatto

Il pm Chiara Maria Marcaccio aveva proposto la condanna ad 1 anno e 4 mesi dopo aver riconosciuto l'ìipotesi più lieve dell'accusa, ma il Tribunale è andato oltre. Ed ha assolto, come aveva chiesto la difesa, per non aver commesso il fatto, un 77enne di Castelvenere che era stato rinviato a giudizio per violenza sessuale.

Assistito dagli avvocati Mario Tomasiello e Raffaele Benevento, era stato chiamato in causa per un episodio che risaliva al 20 ottobre 2021, quando l'anziano, come sempre un paio di volte a settimana, aveva raggiunto un bed &breakfast a San Lorenzello per consegnare la merce della lavanderia. Tutto si sarebbe verificato nel piazzale della struttura, dove un'addetta alle pulizie sarebbe stata molestata.

Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe allungato un braccio tra le gambe della donna e le avrebbe palpeggiato le parti intime. Lei l'avrebbe immediatamente allontanato, ma lui avrebbe insistito, facendo gesti molesti con la bocca, ammiccando, mandandole dei baci e, facendole l'occhiolino, invitandola ad aver rapporti con lui. La malcapitat si era rivolta ai carabinieri per denunciare quanto le sarebbe capitato. Una scena senza testimoni, non ripresa dalle telecamere.