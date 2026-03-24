Pestato brutalmente, ridotto in fin di vita: Gaetano sarà interrogato in Procura Benevento. Lo sconcertante episodio di Montesarchio, lunedì il giovane di Vitulano dal Pm

L'appuntamento è in programma lunedì prossimo, quando comparirà dinanzi al pm Marilia Capitanio, al quale ha chiesto di essere interrogato. Assistito dall'avvocato Antonio Leone, Gaetano, di Vitulano che nelle prime ore del 5 ottobre 2025, a Montesarchio, era stato ridotto in fin di vita - da qualche giorno è tornato a casa - con una mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra, lo farà nella doppia veste di parte offesa e di indagato per lesioni (la bottlgliata che avrebbe rifilato a a Ianaro che l'avrebbe poi colpito) dalla Procura per i minori di Napoli perchè all'epoca dei fatti era 17enne.

Si tratta di una vicenda sconcertante per la quale, nell'immediatezza, i carabinieri avevano arrestato per tentato omicidio- per loro giudizio immediato il 15 maggio - quattro giovani: Antonio Ianaro, 20 anni ( avvocati Sergio Rando e Michele Russo), ai domiciliari dal 13 gennaio, Donato D' Agostino (avvocato Luca Russo), 20 anni, di Benevento, Osvaldo Masone, 20 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario), Nicolò Palermo, 20 anni (avvocati Francesco Altieri e Vittorio Fucci), anche loro della città, che sono invece in carcere. Dove, alcuni giorni fa, sono stati raggiunti da altri cinque indagati per la stessa ipotesi di reato: Francesco Sassano (avvocato Nino Lombardi), 21 anni, Simone Coppola (avvocati Fabio Ruso e Vittoria Mottola), 23 anni, di Calvi, Francesco Mazzone (avvocati Grazia Luongo e Angelo Leone), 21 anni, di Ceppaloni, che sono rimasti in silenzio a differenza di Kevin Bozzi, 20 anni, di Beneventyo, e Francesco Zollo, 19 anni, di Benevento, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione,

Arresti domiciliari, invece, per lesioni aggravate ad un 18enne di Foglianise, per Simone Rigolassi (avvocato Antonio Castiello), 20 anni, di Benevento, Francesco Lima (avvocato Feliciano Salierno), 21 anni, di San Nicola Manfredi, e Matteo Gilardi (avvocato Fabio Russo), 20 anni, di Benevento.