Il saluto del questore Trabunella: ho lavorato in silenzio, senza trionfalismi Benevento. A fine mese andrà in pensione

E venne il giorno del commiato del questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella, che a fine mese andrà in pensione. Arrivato nel capoluogo nel novembre 2023, il 'numero uno' della questura ha incontrato gli organi di informazione, ai quali ha affidato il suo “saluto alla collettività sannita, ad una realtà con un alto senso civico, uno spiccato spirito di collaborazione e una sana genuinità”.

Lo ha fatto “in punta di piedi”, così come quando si era insediato, dopo aver lavorato “in silenzio, curando anche le cose che non hanno una eccessiva visibilità, senza proclami e trionfalismi”. Perchè, citando Gadda, “l'io è il più lurido dei pronomi”, e il suo impegno il Questore lo ha profuso “senza personalismi, senza stare sotto i riflettori, senza curare l'immagine”. Vado via – ha concluso - “senza rimpianti, ho fatto tutto il possibile per assicurare le migliori condizioni di sicurezza alle persone che vivono in questa provincia”. Con un tratto di signorilità - aggiungiamo- e di rispetto dei ruoli che è sempre merce più rara da trovare.

A succedergli, dal 1 aprile, sarà il questore Giovanni Leuci, ex capo della Mobile di Napoli.