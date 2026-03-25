Esce per fare la spesa, i ladri ne approfittano per 'visitare' la sua abitazione Benevento. E' accaduto in via Piranesi

Hanno atteso che uscisse ed hanno colpito. Ladri in azione in via Piranesi - una traversa del viale Mellusi - dove hanno preso di mira un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quale vive una donna. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco trascorse le 10 quando la vittima è scesa in strada per fare la spesa.

I ladri, che forse ne stavano monitorando i movimenti, ne hanno approfittato immediatamente: hanno raggiunto l'abitazione e, dopo averne 'aperto' la porta, forse usando chiavi false, o forzandola, sono entrati . Una volta all'interno, hanno avuto il tempo per rovistare ovunque, alla ricerca di soldi e oggetti preziosi. Poi si sono allontanati, facendo perdere le loro tracce.

L'allarme è scattato quando la malcapitata, rincasata, è stata costretta a fare i conti con i segni lasciati dal passaggio dei malviventi che potrebbero essere arrivati nella zona con un furgone che è stato notato da qualcuno dei residenti. Sul posto le forze dell'ordine, avviate le indagini su una incursione messa a segno in una zona particolarmente trafficata e con locali ed attività commerciali, e che ha comprensibilmente preoccupato i cittadini.