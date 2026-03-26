Vento forte in tutta la provincia: numerosi interventi dei vigili del fuoco Alberio e rami sferzati dalle raffiche e coperture volate via

Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e dai distaccamenti in provincia a causa del forte vento che dalla serata di ieri sferza l'intero Sannio. Una perturbazione annunciata e per la quale ieri la protezione civile della Regione aveva diramato un'allerta meteo. A Benevento e in numerosi paesi parchi, cimiteri e ville chiuse proprio per il pericolo della caduta di calcinacci, alberi o parti di essi e coperture.

In nottata i vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi proprio per rami e alberi spezzati, coperture divelte e scaraventate dal forte vento su strade o cortili. Tante le chiamate al 115 ancora da smaltire anche in mattinata. Per fortuna, allo stato, non si segnalano situazioni di estrema criticità.

Ieri il sindaco Mastella ha altresì invitato gli studenti e il personale scolastico a prestare particolare prudenza, soprattutto negli spazi esterni e prossimi agli edifici scolastici, evitando di sostare nelle zone di possibile caduta di elementi mobili, quali cornicioni, tegole, rami.