Controlli della Polizia agli autonoleggi: multe e sospensione Dopo i controlli della Stradale stop ad un'attività a Benevento

La Polizia di Stato di Benevento ha effettuato una serie di controlli ad autosaloni e autonoleggi nel Sannio.

Durante le verifiche, a Benevento, gli agenti hanno rilevato come un esercizio commerciale, dedito alla locazione dei veicoli senza conducente, fosse privo di autorizzazioni.

Al momento del controllo, infatti, personale della squadra di polizia giudiziaria della Stradale ha accertato l’effettivo esercizio dell'attività, con all’interno l’amministratore che aveva stipulato diversi contratti ad ignari locatari.

Per questo motivo l'attività è stata sospesa e per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di 5mila euro.