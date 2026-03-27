Gaetano pestato, nuovamente sequestrati gli Iphone dei primi quattro arrestati Benevento. Il decreto del pm Capitanio nell'indagine sul gravissimo episodio di Montesarchio

Qualche giorno fa l'annullamento senza rinvio deciso dalla Cassazione, ora il nuovo sequestro dei cellulari. Lo ha decretato il pm Marilia Capitanio per gli Iphone dei primi quattro giovani arrestati dai carabinieri nell'inchiesta sul brutale pestaggio di cui era rimasto vittima a Montesarchio, nelle prime ore del 5 ottobre 2025, Gaetano, il 17enne di Vitulano ridotto in fin di vita - ora è tornato a casa - con una mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra.

Si tratta di Antonio Ianaro, 20 anni ( avvocati Sergio Rando e Michele Russo), ai domiciliari dal 13 gennaio, Donato D' Agostino (avvocato Luca Russo), 20 anni, di Benevento, Osvaldo Masone, 20 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario), Nicolò Palermo, 20 anni (avvocati Francesco Altieri e Vittorio Fucci), per i quali è già stato disposto, per il 15 maggio, il giudizio immediato dinanzi al terzo collegio del Tribunale per il tentato omicidio del giovane, assistito dall'avvocato Antonio Leone..

Epilogo di una inchiesta che la scorsa settimana è stata scandita da altri otto arresti disposti dal gip Maria Di calo con una ordinanza impugnata dinanzi al Riesame.