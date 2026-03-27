La fa inginocchiare, arma alla tempia: condannato, pena ridotta in appello Benevento. La sentenza per un 49enne di Guardia Sanframondi

Nel settembre 2024 era stato condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, una pena ridotta in appello a 6 mesi. E' la decisione per un 49enne di Guardia Sanframondi, accusato di stalking ai danni della donna con la quale da un annetto aveva stretto una relazione, poi terminata, All'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, erano state contestate una serie di condotte che avrebbe mantenuto nei confronti della malcapitata, parte civile con l'avvocato Gabriele Nuzzi.

Secondo gli inquirenti, oltre a picchiarla con calci e pugni, a costringerla a dormire fuori casa, ad offenderla pesantemente e a minacciarla, l'avrebbe fatta inginocchiare e le avrebbe puntato un'arma alla tempia. Non è finita: lui ne avrebbe monitorato gli spostamenti anche con un dispositivo di localizzazione rinvenuto in una Opel, e ne avrebbe controllato il cellulare e la rubrica dei contatti, pretendendo l'invio degli screenshot delle conversazioni avute con altre persone.

Infine, quando lei si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo, lui l'avrebbe inseguita ed avrebbe cercato di speronare l'auto di servizio dei militari mentre stavano accompagnando a casa la donna.