Nas nel Sannio: chiusa area dolciaria per carenze igieniche e presenza insetti Ancora controlli nel beneventano, in Irpinia e nel salernitano

Controlli sulla sicurezza alimentare: riflettori puntati sul Sannio. È in provincia di Benevento che si registra uno degli interventi più rilevanti nell’ambito delle ispezioni condotte dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Salerno, impegnati in una vasta operazione tra Salerno, Avellino e il territorio sannita.

I militari – con il supporto del personale dell’Asl – hanno disposto la chiusura di un’intera area destinata alla produzione dolciaria all’interno di un’attività in provincia di Benevento. Le verifiche hanno fatto emergere una situazione igienico-sanitaria critica: sporco pregresso su pavimenti e attrezzature, oltre alla presenza di insetti nei locali adibiti a deposito degli alimenti.

Una condizione ritenuta incompatibile con gli standard minimi di sicurezza, che ha portato non solo al provvedimento di sospensione, ma anche all’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro, legate in particolare alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP.



Un'azione che segue quelle delle scorse settimane che hanno messo nel mirino attività commerciali con sanzioni e chiusure.

L’intervento nel Sannio si inserisce in un più ampio piano di controlli che ha riguardato anche le province di Salerno e Avellino, dove sono state riscontrate ulteriori irregolarità tra panifici, bar e impianti di lavorazione. Complessivamente, l’operazione ha portato alla sospensione di tre opifici e a sanzioni per 6.000 euro, con strutture dal valore stimato superiore a 1,5 milioni di euro.