Blitz antidroga della Dda a Napoli, una beneventana si costituisce Benevento. Era ricercata da alcuni giorni dalla Mobile

Si è presentata con l'avvocato Michele Ciruolo, che l'assiste con il collega Nazzareno Fiorenza, agli agenti del Commissariato Vicaria. Era ricercata da alcuni gjorni Veronica Parisio, 44 anni, di Benevento, ma residente a Napoli, una delle sei persone colpite dall'ordinanza di custodia cautelare adottata nell'inchiesta antidroga della Dda e della Mobile partenopea su una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) che operava nella zona compresa tra l’Arenaccia e il Borgo Sant’Antonio Abate.

Due le persone finite in carcere, le altre ai domiciliari: tra loro la Parisio, che aveva fatto perdere le sue tracce. Fino a questa mattina. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe custodito la 'roba' nella sua abitazione.

Intercettazioni telefoniche e ambientali avrebbero consentito, nonostante il linguaggio criptico, di raccogliere una serie di indizi in merito all’esistenza di un’organizzazione ben strutturata,con una ripartizione dei ruoli tra presunti promotori, finanziatori e coloro che si occupavano di nascondere lo stupefacente e di cederlo agli acquirenti.