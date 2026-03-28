Dà fastidio in locale, agenti lo invitano ad uscire, lui se la prende con loro Benevento. Denunciato e perquisito dalla Volante un 47enne

Gli hanno chiesto di uscire, ma lui, per tutta risposta, si è scagliato contro i poliziotti. Ecco perchè un 47enne di Benevento è stato denunciato per l'ipotesi di reato resistenza a pubblico ufficiale. Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato nella serata di ieri, quando gli agenti della Volante sono intervenuti nella zona alta della città perchè era stata segnalata la presenza di una persona che in un locale stava dando fastidio.

Una volta giunti sul posto, hanno invitato l'uomo ad uscire dall'attività commerciale e ad allontanarsi, ma la reazione dell'interessato è stata di segno diverso. Se l'è infatti presa verbalmente con gli operatori di polizia, che infine lo hanno bloccato, provvedendo poi ad una perquisizione che il sostituto procuratore Chiara Maria Marcaccio ha sucessivamente convalidato. Il 47enne ha nominato come suo difensore l'avvocato Daniele Cella.