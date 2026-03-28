Ha fretta di venire al mondo, la mamma la partorisce al pronto soccorso

E' il posto nel quale, purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, si consumano dei drammi: una vita che si spegne lo è sempre. E' il posto delle emergenze assolute, dove anche un minuto in più può risultare fatale. Stavolta, invece, il pronto soccorso del San Pio è stata la 'culla' di una bimba che ha scelto di venire al mondo proprio lì.
La mamma è arrivata in ospedale, accompagnata in auto dai familiari, con l'urgenza di un parto ormai imminente. A tal punto che non c'è stata la possibilità di trasferirla ad Ostetricia, perchè lei, una ventenne, ha dato alla luce, aiutata da infermiere e dottori, una neonata. Entrambe stanno bene, sono le protagoniste di un episodio che per qualche minuto ha allentato il clima che si respira normalmente in un pronto soccorso, dove è in gioco l'esistenza di coloro che sono colpiti da un problema di salute.
C'è chi ce la fa, chi no: è la vita. Quella meravigliosa ed unica esperienza che la piccola ha appena iniziato, respirando a pieni polmoni. Per la gioia dei genitori, per la comprensibile soddisfazione, umana e professionale, di quanti si sono spesi perchè potesse emettere il primo vagito. Benvenuta.