Ha fretta di venire al mondo, la mamma la partorisce al pronto soccorso Benevento. E' accaduto al San Pio

E' il posto nel quale, purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, si consumano dei drammi: una vita che si spegne lo è sempre. E' il posto delle emergenze assolute, dove anche un minuto in più può risultare fatale. Stavolta, invece, il pronto soccorso del San Pio è stata la 'culla' di una bimba che ha scelto di venire al mondo proprio lì.

La mamma è arrivata in ospedale, accompagnata in auto dai familiari, con l'urgenza di un parto ormai imminente. A tal punto che non c'è stata la possibilità di trasferirla ad Ostetricia, perchè lei, una ventenne, ha dato alla luce, aiutata da infermiere e dottori, una neonata. Entrambe stanno bene, sono le protagoniste di un episodio che per qualche minuto ha allentato il clima che si respira normalmente in un pronto soccorso, dove è in gioco l'esistenza di coloro che sono colpiti da un problema di salute.

C'è chi ce la fa, chi no: è la vita. Quella meravigliosa ed unica esperienza che la piccola ha appena iniziato, respirando a pieni polmoni. Per la gioia dei genitori, per la comprensibile soddisfazione, umana e professionale, di quanti si sono spesi perchè potesse emettere il primo vagito. Benvenuta.