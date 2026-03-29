Fa il matto con un coltello, danneggia un'automedica e quella della polizia Benevento. Arrestato dalla Volante un giovane, positivo ad alcol e stupefacenti

Ha fatto il 'matto', combinandone di tutti colori. Fino a quando è stato arrestato dalla Volante per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto di un coltello con una lama di lunghezza superiore agli 8 centimetri.

Nei guai un 24enne cittadino di nazionalità straniera, residente a Benevento, protagonista di un episodio iniziato in centro storico, dalle parti di piazza Piano di Corte. E' qui che il giovane - secondo una prima ricostruzione, forse reduce da una lite, avrebbe dato in escandescenze, munito di un coltello. Due familiari hanno provato a fermarlo, ne è nata una colluttazione tra i tre.

Nel frattempo era scattato l'allarme, gli agenti accorsi sul posto lo hanno bloccato, recuperando il coltello che aveva gettato sotto una macchina. Una volta nell'auto della polizia, il 24enne avrebbe continuato ad agitarsi, danneggiandone un vetro. Gli operatori del 118 hanno provato a calmarlo, poi lo hanno trasportato al San Pio, dove è risultato positivo ad alcol e stupefacenti.

Mentre attendeva di essere sottoposto ad una tac, il 24enne si sarebbe allontanato e, una volta all'esterno, se la sarebbe presa, rompendolo, con lo specchietto di un'automedica. Alla fine, è stato 'neutralizzato' e condotto in Questura, quindi, su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio, riaccompagnato a casa, agli arresti. E' difeso dall'avvocato Antonella Mazzone.