Controlli prezzi carburanti: sanzioni della Guardia di Finanza nel Sannio Irregolarità per omessa o errata comunicazione dei prezzi al ministero delle imprese

Guardia di Finanza in azione nel Sannio per i controlli presso i distributori di carburante per i controlli sull'applicazione dei prezzi dopo i vertiginosi rincari provocati dal nuovo conflitto tra Usa – Israele e Iran.

In azione i militari di Benevento, Montesarchio e Solopaca. Presso un impianto di distribuzione di carburanti, i finanzieri della Tenenza di Solopaca hanno rilevato che l’esercente non risultava essersi mai iscritto al portale telematico predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la comunicazione a livello centrale dei prezzi applicati.

Gli esercenti il commercio al dettaglio di carburanti sono tenuti ad effettuare attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti”, accessibile all’indirizzo https://carburanti.mise.gov.it, la comunicazione dei prezzi praticati con cadenza settimanale, anche in assenza di variazione.

Per l’omessa o errata comunicazione dei prezzi dei carburanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è prevista la sanzione amministrativa pari a 400 euro per ogni violazione.

Nel corso di ulteriori interventi nei confronti di distributori stradali di carburanti, i finanzieri di Solopaca hanno constatato la violazione relativa a omesse comunicazioni dei prezzi praticati al pubblico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A Foglianise i militari del Gruppo di Benevento hanno rilevato dieci omesse comunicazioni dei prezzi e, pertanto, oltre all’irrogazione della sanzione amministrativa pari a 4.000 euro, hanno effettuato la proposta di sospensione dell’attività commerciale alla Prefettura di Benevento.

Presso un altro impianto di distribuzione stradale i militari del Gruppo di Benevento hanno contestato la violazione della comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di un prezzo differente da quello praticato al pubblico e l’irregolare pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti commercializzati. All’esito del controllo è stata irrogata la sanzione amministrativa pari a 800 euro.