Alla guida di una Vespa con numero di telaio contraffatto: assolto Benevento. La sentenza per un uomo di Faicchio accusato di ricettazione: il fatto non sussiste

Era accusato di ricettazione, è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Così il giudice Gelsomina Palmieri al termine del processo a carico di Vincenzo Di Meo (avvocato Danilo Riccio), di Faicchio, che nel 2023 era stato fermato dai carabinieri di Pedimonte Matese mentre transitava in territorio di Gioia Sannitica alla guida di una Vespa 50 di cui era stata riscontrata l'alterazione del numero di telaio e l'assenza del targhino del costruttore. Di qui il sequestro probatorio del ciclomotore e la denuncia del giovane, ora assolto.