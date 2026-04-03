Diavolina in auto, minacce, ex moglie ha un altro: nei guai uomo a Pontelandolfo Benevento. Arrestato dalla Mobile, è in carcere

Lo ha arrestato la Squadra mobile per stalking ai danni dell'ex moglie. E' l'ipotesi di reato, prospettata nella flagranza differita del reato, nei confronti di un uomo di Pontelandolfo, al centro di un'attività investigativa avviata dopo le denunce presentate dalla donna. Agli agenti aveva riferito di aver subito più episodi di minacce per aver allacciato una nuova relazione sentimentale dopo la separazione consensuale.

Nel mirino i messaggi di morte che lui le avrebbe inviato attraverso Whatsapp, lasciando intendere che le avrebbe concretizzate durate le festività pasquali. Di qui la decisione della malcapitata di trasferirsi in un altro paese, ma ciò non avrebbe indotto l'uomo a desistere.

La Mobile lo ha atteso nei pressi della sua abitazione, lui è arrivato a bordo di un'auto nella quale, nascosti sotto i sedili, sono stati rinvenuti una confezione didiavolina e un binocolo, sequestrati al pari del cellulare dell'indagato. Che, dichiarato in arresto, è stato trasferito in carcere su disposizione del pm Marilia Capitanio. E' difeso dall'avvocato Antonietta Fortunato.